Stroomstoring in centrum Oosterhout, 270 huizen en winkels zonder stroom

OOSTERHOUT - In het centrum van Oosterhout zitten 270 adressen sinds zaterdagmiddag half twee zonder stroom. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis gaat een monteur het probleem verhelpen.

Hoe het kan dat de stroom is uitgevallen, is niet bekend. Meestal duurt het zo'n twee uur voordat een storing is opgelost, aldus de woordvoerder. Volgens twitteraar Wim Steeghs is de Albert Heijn aan de rand van het winkelcentrum ontruimd vanwege de stroomstoring.