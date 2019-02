Ontvoerders tuinkabouter van Anneke (85) melden zich: 'Het was heel gezellig'

DEURNE - Anneke van den Berg (85) uit Deurne heeft vrijdagmiddag oog in oog gestaan met de ontvoerders van haar tuinkabouter. Twee jongens uit de wijk Zeilberg, Jan (24) en Rick (25) gingen ruim een jaar ongevraagd op pad met de kabouter uit haar tuin en brachten hem vorige week weer terug. “We hebben samen foto’s gekeken van waar ze allemaal geweest zijn met de kabouter.”

Vorige week stond de kabouter van Anneke ineens weer in haar tuin. Hij stuurde tijdens zijn reis kaartjes vanuit verschillende landen en steden. Toen hij weer voor de deur stond, lag er ook een fotoboek in de brievenbus met foto’s van alle bestemmingen. Daaruit bleek dat hij onder andere in Amsterdam, Berlijn, Limburg en Tsjechië was.

Bloemetje

De twee jonge mannen uit Zeilberg die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering, gingen bij Anneke op bezoek. “Eerst vond ik het wel wat vreemd om hen te ontmoeten. Ik kende ze ook helemaal niet”, vertelt. “Ze hadden wel een bloemetje met een kaboutertje voor me meegenomen.”

Maar het liep gelukkig snel los. “Ik vond het wel heel leuk dat ze hier waren. Het was echt gezellig”, vertelt Anneke terwijl ze nog een beetje giechelt. “De jongens hebben alles uitgelegd. Het was maar een grap.” Gelukkig kan de vrouw er nu zelf ook om lachen, bovendien hebben de jongens de kabouter goed verzorgd. “Hij ziet er nog pico bello uit, helemaal geen krasjes.”

Af en toe bezoeken

Daarom heeft ze met de jongens afgesproken dat ze de kabouter best nog een keer mee op pad mogen nemen. “Maar dan mag hij niet langer dan twee dagen weg blijven”, zegt ze streng. De kabouter zo maar meenemen uit de tuin gaat in ieder geval niet meer. “Hij staat nu nog veilig bij mij binnen.”

Het is nu weer rustig bij Anneke thuis. Het was een hele tijd spannend of ze haar kabouter nog ooit zou gaan zien. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. “Achteraf vind ik het wel heel leuk.” Nu kan Anneke weer zelf genieten van haar tuinkabouter, al is het in de woonkamer.