Buurtbewoners in Den Bosch, Rosmalen en Woudrichem delen elektrische auto's met elkaar

Bewoners van de wijk Meerendonk in Den Bosch, Kattenbosch in Rosmalen en Arsenaal in Woudrichem zijn de proefkonijnen. Zij kregen zaterdagmiddag uit handen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings de sleutels van ieder twee Hyundai IONIQ auto's. De bedoeling is dat door het delen van de milieuvriendelijke auto's er uiteindelijk minder blik op de weg komt.

Minder vervuiling en minder auto's in de straat

Spierings: "Als we allemaal elektrisch gaan rijden, krijgen we minder uitstoot en een schonere lucht in de stad en besparen we veel energie. Maar daarnaast krijg je door het delen ook veel minder auto's in de straat en daar waar geen auto staat kunnen de kinderen spelen."

'Dit past wel bij Woudrichem'

Paul Jorritsma is wethouder van de nieuwe gemeente Altena, maar ook bewoner van Arsenaal in Woudrichem. In die hoedanigheid was ze bij de overhandiging van de twee auto's voor haar buurt.

"Dit experiment past hier wel in Woudrichem, want we hebben hier ook een rijschool die alleen maar elektrische auto's heeft. Eigenlijk fiets ik het liefst. Maar als ik in de auto stap, dan het liefst elektrisch en dat ik 'm kan delen. Dus ik ga er zeker mee rijden."

Organisatie, overleg en planning

De twee auto's in Woudrichem worden de komende maanden met zestien gezinnen gedeeld. Dat vergt ook organisatie, overleg en planning, beseft buurtbewoonster Anja de Koning.

"Dat is wel een uitdaging, want we moeten nu anders gaan denken. Op stel en sprong in de auto stappen voor een boodschap is er niet bij. We krijgen een app en daarmee kun je zien of de auto wel of niet beschikbaar is. Maar we hebben er twee, dus dat zal vaak wel goedkomen."