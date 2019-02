Opnieuw puntverlies PSV: Donyell Malen scoort in extremis en zorgt voor een punt in Heerenveen

HEERENVEEN - Net als vorige week heeft PSV een 2-0 achterstand weggepoetst tot een 2-2 gelijkspel. Donyell Malen scoorde in extremis de gelijkmaker, maar toch verliest de koploper uit Eindhoven dus wel opnieuw punten en kan achtervolger Ajax de ploeg van Mark van Bommel naderen tot vier punten.

PSV begon werkelijk dramatisch aan de wedstrijd in Heerenveen, waar de ploeg van Mark van Bommel al na drie minuten tegen een 1-0 achterstand aan keek. Ossenaar Mitchell van Bergen sneed naar binnen en schoot matig in, maar de bal werd van richting veranderd door Nick Viergever, waardoor doelman Zoet niet meer bij de bal kon.

Deksel op de neus

De koploper van de eredivisie speelde een zeer moeizame eerste helft en creëerde nagenoeg geen kansen tot het eerste halfuur. Alleen Steven Bergwijn kreeg net na de openingstreffer een kansje om PSV langszij te brengen. Maar de slechte eerste helft werd na 25 minuten nog pijnlijker, toen Heerenveen-middenvelder Michel Vlap de bal met de kluts meekreeg en ineens oog in oog stond met Jeroen Zoet. De clubtopscorer van de Friezen wist daar wel raad mee en bracht PSV zo verder in de problemen: 2-0.

PSV kroop na een halfuur spelen iets uit de schulp en dat moest ook wel door die ruime achterstand. Gaston Pereiro krulde een vrije trap op de lat en even later raakte PSV weer het aluminium toen Steven Bergwijn de bal per toeval voor zijn voeten kreeg en vol uithaalde. Zijn schot spatte uiteen op de paal.

Mark van Bommel greep in tijdens de rust. Hirving Lozano kon gaan douchen en Eindhovenaar Gody Gakpo werd ingebracht. Al na drie minuten in de tweede helft leek PSV terug in de wedstrijd te komen toen Denzel Dumfries scoorde, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel en dus bleef het 2-0 voor de thuisploeg. PSV kwam nog voor een uur spelen terug in het duel. Gaston Pereiro schoot een vrije trap zeer fraai via de binnenkant van de paal binnen. Dat was het laatste wapenfeit van de middenvelder, die meteen daarna gewisseld werd voor de 17-jarige Mohammed Ihattaren, die daarmee alweer voor de vierde keer mocht invallen.

De ploeg van Mark van Bommel kreeg na die aansluitingstreffer kansen via onder meer Bergwijn en Dumfries, maar PSV mocht van geluk spreken dat het een kwartier voor tijd niet tegen een 3-1 achterstand aankeek toen Heerenveen-aanvaller Johnsen de bal op de lat krulde nadat Dumfries was uitgegleden. Van Bommel wisselde tien minuten voor tijd onder het motto: alles of niets. De trainer bracht Donyell Malen in het veld voor verdediger Daniel Schwaab.

Blessuretijd

Diezelfde Malen bezorgde PSV, zoals wel vaker dit seizoen, in extremis nog een punt. De behendige buitenspeler draaide in de kleine ruimte goed weg bij zijn directe tegenstander en schoof de bal prima langs doelman Hahn. Daarmee behoedde Malen PSV voor een verlies van drie punten, maar verliest de koploper van de eredivisie dus wel opnieuw punten in strijd om de titel en kan achtervolger Ajax zondag tot vier punten komen.

EINDSTAND

SC Heerenveen - PSV: 2-2

'3 Mitchell van Bergen

'25 Michel Vlap

'59 Gaston Pereiro

'90+5 Donyell Malen