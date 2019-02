PSV'er Denzel Dumfries: 'We hebben niets geleerd van vorige week'

EINDHOVEN - Denzel Dumfries baalt als een stekker van het gelijkspel van PSV in Heerenveen. Opnieuw verspeelde de regerend landskampioen punten in de titelstrijd. Het werd zaterdagavond 2-2 in Friesland.

"We begonnen niet goed. Net als vorige week", begint Dumfries zijn verhaal. "Dat is gewoon niet goed. We moeten kritisch bekijken wat beter moet. We hebben zoveel kwaliteiten in de ploeg. dan mag dit ons niet overkomen."

PSV ging, net als vorige week, met een 2-0 achterstand de rust in. "Dat is ongelooflijk", aldus de verdediger. "Je staat met je bek vol tanden en denkt 'hoe kan ons dit weer overkomen?' We hadden van vorige week moeten leren, dat hebben we niet gedaan en dat is niet goed."

'Hoe kan dit nu?'

Met een kater stond Dumfries dan ook na afloop zijn verhaal te doen. "Je baalt enorm. Vorige week waren we in Utrecht blij met een punt. Ik sta hier nu met zoveel teleurstelling. Hoe kan dit nu? Maar we houden geloof in het team. We houden vertrouwen in onszelf, maar het moet wel beter."

Veel fans van PSV beginnen wat onrustig te worden van het gemors van punten "Ik geef ze gelijk. Dit mag PSV niet twee keer op rij gebeuren. Vanaf het begin van dit seizoen zitten we in een titelstrijd. We kennen ons doel. Van stress in de ploeg merk ik niets, we zijn momenteel niet goed genoeg. We zijn rustig binnen het team, de sfeer zit er goed in."

Juichen en teruglopen

De Eindhovenaren maakten de gelijkmaker tegen Heerenveen diep in blessuretijd. Het was opvallend dat de jonkies van PSV die goal uitgebreid vierden en de meer ervaren spelers gelijk naar de middenstip liepen.

Dumfries daarover: "Dat hebben we normaal gesproken niet. Dan zie je dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Ik snap de emoties van beide kanten."

Hij vervolgt: "Donyell Malen maakt een prachtige goal, heeft veel ontlading en gaat naar de fans. Die jongen speelt de laatste tijd wat minder, dus dat snap ik. Sommige jongens binnen de ploeg denken, we kunnen hier nog winnen. Dan krijg je een tweestrijd. Dat kan gebeuren. Daar moet je niets groots van maken."

