'Dit is mijn belangrijkste overwinning': Boy Jansen wint het Keiebijters Kletstoernooi 2019 [FOTO'S] Boy Jansen wint het Keiebijters Kletstoernooi! (foto: Kevin Cordewener) Foto: Kevin Cordewener Foto: Kevin Cordewener Foto: Kevin Cordewener Foto: Kevin Cordewener Boy Jansen (foto: Kevin Cordewener)

HELMOND - Het was een superspannende finale, maar uiteindelijk is het Boy Jansen uit Budel die zich de winnaar van het Keiebijters Kletstoernooi mag noemen. Met zijn typetje 'Truus van Boven' ging hij in zaal Traverse in Helmond de strijd aan om de meest begeerde tonpraattrofee van Brabant. Met dat typetje wist hij de jury en het publiek helemaal in te pakken en won hij uiteindelijk de Zilveren Narrenkap van het Keiebijters Kletstoernooi 2019.

Geschreven door Jordy Graat

Alle vier de finalisten kregen het publiek op en onder de stoelen van het lachen. De namen van Boy Jansen en Andy Marcelissen werden het meest genoemd als kanshebbers. Het werd uiteindelijk de eerste. Een flinke ontlading toen Boy zijn naam hoorden. "Ik heb hem eindelijk! Ik had de andere kletsers niet gezien, maar dit is echt geweldig. Het is tot nu toe mijn belangrijkste overwinning. Geweldig!”, aldus de winnaar. Boy Jansen volgt Rob Bouwman uit Helmond op. Hij won vorig jaar de Zilveren Narrenkap. De finale van het Keiebijters Kletstoernooi is zaterdag 23 februari bij Omroep Brabant te zien.

Onze fotograaf was ook aanwezig en maakte een fotoreportage: Bekijk 'm hier!