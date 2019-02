Fitte Jordens Peters staat zonder angst op het veld: 'Het is langzaam gegaan, maar nu nul vrees'

“Ik ben er persoonlijk heel blij mee”, zegt Peters over het feit dat hij alles speelt. “Ik ben langzaam in het team gekomen en heb tot nu toe alle wedstrijden gespeeld. Ik voel me verder ook lekker.”

Er is nog een laatste stap die de centrale verdediger wil zetten. "Na de winterstop hadden we een goede reeks. Dan voel je je weer helemaal voetballer. Nu verliezen we drie keer op rij. Niet omdat we slecht spelen, maar omdat we aan de verkeerde kant van de score staan. Dat is de laatste fase van mijn herstel, om ook weer te zorgen dat ik dat om kan draaien met het team.”

Invloed

Toch verliest Peters liever een wedstrijd als voetballer binnen de lijnen, dan dat hij het moet zien vanaf de tribune. "Ja, dat wel. Je wil altijd zelf invloed uit kunnen oefenen op het resultaat. Dat kan op de tribune niet, op het veld wel. Als je verliest komt een nederlaag harder aan. Maar het gevoel van winnen is onbeschrijfelijk, dat is waar je het elke wedstrijd voor doet.”

Teleurstelling bij Jordens Peters na een doelpunt van Vitesse (foto: VI Images).

Angst

Na zo’n vijftien minuten spelen keken de duizend meegereisde Willem II-supporters even angstig naar het veld. Peters schreeuwde het uit na een overtreding van Vitesse. Zelf schrok hij niet. “Ik vond het vooral een hele rare tackle vol op de enkel. Ik dacht dat het misschien een momentje voor de VAR was. Mijn enkel is in ieder geval goed dik en ligt aardig open.”

Peters heeft helemaal geen angst meer voor blessures. “Nee, dat is weg. Ik ben niet bang dat ik een tik tegen mijn knie krijg. In de wedstrijd kun je dat van je afzetten. Dat proces is langzaam gegaan, maar ik heb er nu nul vrees voor.”

Dubbele ontmoeting

Willem II gaat nu in voorbereiding op twee wedstrijden in vijf dagen, twee keer is AZ de tegenstander. Kan Peters twee duels in korte tijd ook aan? "Laten we beginnen bij de eerste, dan zien we wel hoe het de tweede keer is. Maar ik zou niet weten waarom niet. Het gaat hartstikke goed, ik mis geen training meer. Dus wat dat betreft kijk ik daar heel positief naar uit. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruit lopen, dat heb ik wel geleerd.”