Robèrt van Beckhoven: 'Als je doet wat je graag doet, hoef je niet te werken'

Tel je het aantal kijkers van 'Heel Holland Bakt' en 'Wie is de Mol' bij elkaar op dan gaat dat al gauw richting de negen miljoen. En alsof hij het nog niet druk genoeg heeft, staat Robèrt van Beckhoven ook nog met een eigen show in het theater, schrijft hij boeken en is hij jurylid in het succesvolle Z@pp jeugdprogramma ‘Cup Cake Cup’.

Hij is inmiddels een echte celebrity, maar sterallures zijn hem vreemd. Daarvoor is het teveel een nuchtere Brabantse jongen. Op maandagochtend wordt er gewoon weer gebakken in de bakkerij in Oisterwijk.

Eerste kiwitaartje

Robèrt: “Ik ben geboren boven de bakkerij van mijn vader en moeder in Oisterwijk en weet niet beter dan dat er thuis altijd hard gewerkt werd. En dat ik mee moest helpen in ruil voor kost en inwoning. De liefde voor patisserie is begonnen met een kiwitaartje. Er was op een gegeven moment een bakker ziek en ik moest voor hem invallen en een kiwitaartje maken. Die waren toen net in opkomst, zeven voor een tientje!”

De liefde voor de patisserie was geboren, hij wist zijn naam te vestigen en runt samen met zijn vrouw een zaak met zo'n tachtig medewerkers.

Bekijk de video en lees daarna verder:

Nieuwe ideeën door Heel Holland Bakt

Dat Robert zich Meester Patissier én Boulanger mag noemen is vrij uniek. Dat heel Nederland hem inmiddels kent, heeft alles te maken met zijn hang naar vernieuwing, naar experimenteren, met lef hebben.

“En met hard werken! Meester Patissier word je niet zomaar. Dat examen heeft me een jaar van m’n leven gekost. De druk is ontzettend groot. Ik begrijp dan ook heel goed hoe dat voor de deelnemers van 'Heel Holland Bakt' werkt. Ze moeten in zo’n kort tijdsbestek zoveel maken en laten zien. Ik heb daar zeer veel respect voor. Ik zal de kandidaten dan ook nooit ‘afmaken’. En hoogstens zeggen: ‘ik zou het de volgende keer anders doen’."

Seizoen zeven van 'Heel Holland Bakt' komt er al weer aan. En natuurlijk is Robèrt weer van de partij. “Het is erg leuk om te doen en n ik leer er heel veel van. Mensen zijn zo creatief, ik doe daar echt ideeën op.”

Wie is de Mol?

En dan natuurlijk ook nog even over Wie is de Mol. Tot aflevering vijf ging het goed… “Ja, heel jammer, maar ik heb mijn best gedaan. En ik ben er heldhaftig uitgegaan, toch? Met dat abseilen van die rots bij die waterval.” Hij weet vast wel wie de Mol is? “Nee! Ik weet het niet. Echt niet! Ik heb vanmorgen aan de kinderen gevraagd wie er zaterdagavond uit is gegaan.”

De Meester geniet zichtbaar van zijn drukke leven en activiteiten. Na zijn interview bij Kraak springt hij in de auto om naar Hoorn af te reizen. Daar staat hij zondagavond op de planken met zijn theatervoorstelling. “Het is hartstikke leuk om mensen kennis te laten maken met mijn vak, om te verbinden. Ik vraag ze op het podium en ze mogen alle vragen stellen die ze willen. Over bakproblemen dan hè, geen privéproblemen! Ja, het is een druk leven, maar als je doet wat je graag doet, hoef je niet te werken!”