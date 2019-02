Rechtbankpresident maakt zich zorgen over werkdruk rechters

EINDHOVEN - De werkdruk voor rechters is te hoog en het aantal langdurig zieken neemt toe. President Nol Vermolen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn personeel. ''We vragen het uiterste van onze mensen en daarbij zijn we misschien al over het randje aan het kieperen.''

In de talkshow KRAAK. vertelt Vermolen dat zijn rechters structureel 40% overuren maken. Uren die ze niet krijgen uitbetaald. Vermolen krijgt dan ook steeds vaker te maken met personeel met een burn-out. ''Dat was in het verleden echt een uitzondering. Nu kan ik ze niet meer op een hand tellen. Dat baart mij enorme zorgen.''

Sinds een jaar neemt zijn organisatie mensen tegen zichzelf in bescherming. ''Maar dan is het maatschappelijk zeer ongewenste effect dat daardoor zaken op de plank blijven liggen.''

In de steek gelaten

Geld om meer mensen aan te nemen om die achterstanden weg te werken, is er niet. De president voelt zich in de steek gelaten door de politiek. ''We worden in financiële zin niet erg gedekt. Het systeem dat we per zaak betaald krijgen, werkt niet. Dat gaat puur uit van productie. We krijgen steeds minder voor het dagelijkse werk. Maar ik zie aan de samenleving dat we mee moeten bewegen.''

Doodswens

De kloof tussen de maatschappij en de rechtspraak wordt namelijk groter. In de week dat zes jongeren worden vrijgesproken van de verkrachting van een geestelijk gehandicapte vrouw, geven honderden mensen blijk van hun ongenoegen daarover. Zo worden de verdachten en ook de rechters in reacties op sociale media doodgewenst.

De toon van die reacties gaat Vermolen niet in de koude kleren zitten. ''Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat iedereen koud laat. Dat er maatschappelijke onrust ontstaat, is begrijpelijk. Dat weten we ook wel. Maar wij maken de wet niet. Wij passen de wet toe. Hier ging het om dwang die niet kon worden bewezen.''

Vermolen is wel eens jaloers op de tv-programma’s van Robèrt van Beckhoven, die ook te gast was bij KRAAK. 'Heel Holland Spreekt Recht'. Het lijkt hem wel wat. ''Wij hebben een dossier. Het publiek niet. We leggen mensen weleens een casus voor. Dan zijn de reacties best stevig. Maar hoe meer informatie je geeft, hoe milder het oordeel. Mensen reageren dan soms milder dan rechters doen.''