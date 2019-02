Deel dit artikel:













Man (35) in gestolen auto wordt achtervolgd door de politie en crasht tegen een boom

EINDHOVEN - Een man van 35 uit Oss is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij in volle vaart tegen een boom reed op de Beemdstraat in Eindhoven. De man was op de vlucht voor de politie. Hij reed met een vaart oplopend tot 140 kilometer per uur door Eindhoven. Agenten hadden hem in het vizier omdat hij in een gestolen auto reed.

Geschreven door Marlou van den Broek

Het kenteken van de auto werd door een camera herkend als een gestolen auto. De politie ging achter de man aan, maar hij negeerde het stopteken, zwaailichten en sirenes. Daarop zette de politie op de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven de achtervolging in. Dit duurde een kleine vijf minuten. De man vloog rond halfelf uit de bocht op de kruising Beemdstraat en Meerenakkerweg. Hij knalde tegen een boom. Met spoed naar het ziekenhuis

De automobilist werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ligt hij nog steeds. Hij wordt bewaakt en de politie hoopt hem snel te kunnen verhoren. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde uiteindelijk niet te landen. Er waren geen andere auto’s betrokken bij het ongeluk. Ook raakte verder niemand gewond. Op de weg lagen brokstukken van de auto. De weg is enige tijd afgesloten geweest. Weigerde mee te werken aan bloedtest

De auto waarin de man reed, werd op 4 januari gestolen in Oss. De man wordt verdacht van heling van de auto. Ook heeft de politie het vermoeden dat hij had gedronken. De bestuurder weigerde echter mee te werken aan een bloedtest. Zijn gevaarlijke rijgedrag wordt de man ook aangerekend. Bij controle van zijn gegevens bleek bovendien dat hij door de Poolse autoriteiten wordt gezocht.