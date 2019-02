Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man in gestolen auto wordt achtervolgd door de politie en crasht tegen een boom Foto: Rob Engelaar (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - Een man raakte zondagavond zwaargewond nadat hij in volle vaart tegen een boom reed op de Beemdstraat in Eindhoven. Hij was op de vlucht voor de politie. De agenten hadden hem in het vizier omdat hij in een gestolen auto reed.

Geschreven door Marlou van den Broek

De man negeerde volgens de politie het stopteken, zwaailichten en sirenes. Hierdoor zette de politie op de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven de achtervolging in. Dit duurde een kleine vijf minuten. De achtervolging eindigde rond half 11 op de Beemdstraat omdat de man tegen een boom reed. Weg dicht

Op de weg liggen brokkenstukken van de auto. Daarom is de weg in beide richtingen volledig afgesloten. De automobilist is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn geen andere auto’s betrokken bij het ongeluk. Ook raakte te verder niemand gewond.