Scheids uit Deurne naar de nek gevlogen: 'Ik snap niet dat een speler zich zo verliest' Scheidsrechter Stan Claassen in actie bij een andere wedstrijd. (Foto: Stan Claassen)

EINDHOVEN - “Na een nachtje slapen, voel ik dat het me echt heeft aangegrepen”, vertelt Stan Claassen uit Deurne. De 20-jarige Stan floot zondag een voetbalwedstrijd in Limburg toen hij in de laatste minuten werd gegrepen door een boze speler uit Heerlen. “Hij greep me naar de nek en duwde me in de reclameborden naast de dug-out.

Geschreven door Femke de Jong

“In de 83ste minuut ging het mis. Een invalspeler voor heren 1 uit Heerlen gooide een reservebal tegen de wedstrijdbal. Ik gaf hem daarvoor een gele kaart en toen ging het fout.“ “'Ga je me geel geven?!', riep hij. Toen ik dat bevestigde knapte er blijkbaar iets in de speler. Hij trok mijn shirt kapot, vloog naar mijn nek en duwde me tegen de kant.” Niet te stoppen

Gelukkig kreeg Stan snel hulp en werd hij onder begeleiding het veld afgebracht. “Ook richting kleedkamers bleef hij op me af komen”, zegt de jonge scheidsrechter uit Deurne. De wedstrijd in Limburg werd gestaakt. “Ik kreeg vanuit de KNVB en de scheidsrechtersclub uit Helmond veel advies zondag. ”Ik moet er vooral een zaak van maken en het niet zomaar voorbij laten gaan.” Onbegrijpelijk

Nu een dag later heeft Stan niet echt fysieke klachten. “Ik merk nu wel dat ik een wat ander gevoel heb. Ik vind het leuk om scheidsrechter te zijn om zo een wedstrijd goed te laten verlopen. Dat dan een speler zo reageert, dat snap ik niet.”