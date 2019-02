Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schuur vol onderdelen van oldtimers brandt uit in Gemert Uitslaande brand in een schuur vol oldtimeronderdelen. (Foto: Danny van Schijndel) Flinke rookontwikkeling uit de brandende schuur in Gemert. (Foto: Danny van Schijndel)

GEMERT - Aan de Rooijse-Hoefsedijk in Gemert is maandagmorgen een schuur met oldtimermotoren en onderdelen in vlammen opgegaan. De eigenaar van de loods is in een ambulance behandeld, omdat hij veel rook had ingeademd.

Geschreven door Femke de Jong

Waardoor even voor elf uur brand uitbrak in de schuur is nog onduidelijk. De eigenaar vertelde dat hij de kachel had aangemaakt en vervolgens thuis koffie is gaan drinken. Hij zag vervolgens de vlammen uit het dak slaan. Er lagen veel brandbare spullen opgeslagen in de schuur die hoorbaar ontploften. Een uur na het uitbreken van het vuur, hadden de verschillende brandweerkorpsen uit de regio de brand geblust. Zij konden echter niet voorkomen dat de schuur volledig verwoestte.