Houdoe carnavalsbands! Akoestisch lied wint verkiezing van Wim Daniëls

Zo klinkt het winnende lied van zanger Maarten van der Zanden:

Van der Zanden: "Een collega van mij had de tekst van Wim Daniëls op Facebook gezien. Hij zei: maak daar eens een liedje van. Ik had die ochtend niks te doen dus dat heb ik gedaan. De rest is historie."

Hou maar op

Het idee voor het lied ontstond toen Daniëls een boek over het woord 'houdoe' schreef. "Toen dacht ik, misschien past daar ook een carnavalslied bij. Dus heb ik me aan een tekst gezet. Ik had ook al een melodie in mijn hoofd. Maar toen ik die thuis zong zei mijn vrouw: 'hou maar op!'"

Daarom zette hij de tekst op Twitter en Facebook. De vier artiesten die er een lied van maakten, mochten maandagavond in café De Stam in Gerwen optreden.

Een impressie van de drie carnavalsversies van het lied van Wim Daniëls:

Verrassend

Uiteindelijk was het akoestische lied van Maarten van der Zanden dus favoriet. Jurylid Rob Verschuren legt uit: "Het was moeilijk kiezen want de liedjes zijn bijna niet te vergelijken. We hebben gekozen voor het liedje dat wij allemaal het mooiste vonden en dat was het liedje van Maarten."

Wim Daniels was enthousiast over alle vier de versies. "Ik heb geen echte voorkeur. Ik vind alle liedjes prachtig. Ik ben zeer blij met de winnaar en dat iedereen de moeite heeft gedaan om er iets van te maken."

Van der Zanden vindt het verrassend dat hij gewonnen heeft van de carnavalsliedjes. "Ik was echt verbaasd toen de jury mijn naam noemde. Het is eigenlijk bedoeld als carnavalstekst, maar dat las ik er helemaal niet in. Ik heb er een heel ander liedje van gemaakt. Dit is in het genre waar ik normaal ook muziek in maak dus ik had het vrij snel geschreven."

Playbacken

Van der Zanden weet nog niet precies wat hij met zijn winnende lied gaat doen. Hij gaat het in ieder geval niet zingen met carnaval. "Daar is mijn versie het lied niet naar."

Frank Hoek uit Den Bosch, die wel een carnavalsversie van houdoe maakte, gaat de komende weken wel van café naar café. Daniëls: "Hij heeft gevraagd of ik mee ga en dat ga ik wel een paar keer doen." Op de vraag of hij dan ook mee gaat zingen, antwoordt Daniëls lachend: "Nee, dan verpest ik het lied. Ik ga hooguit playbacken."