Welke bakkers plaatsen zich voor de finale van het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’?

Wat is het grote geheim achter het Brabants worstenbroodje? Is het een mooi glimmende buitenkant, het deeg, het kruidige gehakt of de lengte van de worstvulling? Of is het een perfecte mix van al deze factoren? Kortom: wie maakt het ‘Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’ van 2019?

Dinsdag is het de beurt aan ongeveer 50 leerlingen van Brabantse vmbo- en mbo-scholen om hún perfecte broodje aan de jury voor te schotelen. Met als doel een plek in de finale op maandag 25 maart. Ook 25 thuisbakkers doen dinsdag een gooi naar het lekkerste Brabantse Worstenbroodje.

Vanaf tien uur kunnen de – ongetwijfeld warme en heerlijk geurende - broodjes worden ingeleverd bij het Cingel College in Breda. Om twaalf uur sluit de deelname. Na de lunch legt de jury de ingeleverde broodjes langs de culinaire meetlat. In elk van de drie categorieën worden vijf finalisten aangewezen.

LEES OOK: Het lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2018 is gebakken door Christiaan van de Vegt

Niet alleen de leerling- en de thuisbakkers krijgen te horen of hun creatie voldoende was voor een finaleplaats, ook voor de professionele bakkers en slagers is het D-day. Aan het eind van de dag maakt de jury bekend welke bakkers en slagers gaan strijden om het hoogst haalbare: het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’.

Mysteryshopper

“De uiteindelijke winnaar komt uit elf professionele bakkers of slagers uit Brabant. Een mysteryshopper heeft ze al drie keer bezocht. Want het is wel de bedoeling dat de broodjes die in de winkel liggen ook van goede kwaliteit zijn, er lekker uitzien en goed smaken”, zegt juryvoorzitter Ton Poppelaars. “Normaal gesproken zijn er maar tien finalisten, maar twee bakkers hadden een gelijk puntenaantal.”

LEES OOK: Minister bestelt 40 lekkerste Brabantse worstenbroodjes: ‘Leuk en Lekker voor de ministerraad’

Minister

De winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje krijgt woensdag 27 maart de wisseltrofee uit handen van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister liet al zien liefhebber te zijn van het worstenbroodje door bij de winnaar van vorig jaar veertig worstenbroodjes af te nemen om de voltallige ministerraad te trakteren.

Vrijdag 29 maart is de strijd om het 'Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' te zien op Omroep Brabant televisie.