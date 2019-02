'Het zijn kleine Picassootjes', Eline Nagelkerke hoopt op finale Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Voor ongeveer 50 Brabantse vmbo- en mbo-scholieren met een grote liefde voor de typische provinciale lekkernij is het vandaag een meer dan spannende dag. Vanaf tien uur mogen zij namelijk hun eindresultaat indienen in de jacht op een finaleplaats voor het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje van 2019. Een van de deelneemsters is de 12-jarige Eline Nagelkerke uit Oudenbosch, vorig jaar de winnares in de categorie thuisbakkers.

Niet zo vreemd natuurlijk, aangezien ze opgroeit in het inmiddels landelijk bekende gezin Nagelkerke (van deelname aan het televisieprogramma 'Een huis vol'). Echte spanning voelt ze niet, wel enige druk. ‘Maar ik denk dat het wel goed gaat komen.’

Eline, zo blijkt ook uit de reactie van vader Jan, heeft het letterlijk in de vingers en is een Pietje Precies. "Picassootjes", luidt het oordeel van de baas zelf. Van de acht kinderen die Jan heeft, heeft Eline de meeste passie voor bakken. "Het is eigenlijk een mini me, maar dan vrouwelijk", lacht Jan.

De worstenbroodjes kunnen vanaf tien uur worden ingeleverd bij het Cingel College in Breda. Om twaalf uur sluit de deelname. Na de lunch legt de jury de ingeleverde broodjes langs de culinaire meetlat. In elk van de drie categorieën worden vijf finalisten aangewezen. Wie overigens denkt dat Eline dankzij papa en mama over een enorme voorsprong beschikt: de finalisten moeten tijdens de finale hun worstenbroodje allemaal in dezelfde keuken maken.