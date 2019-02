Tonnen schade bij brand transportbedrijf in Oss: beelden brandstichter in Bureau Brabant

Transportbedrijf Van de Camp aan de Randmeer in Oss was op 27 december voor de tweede keer het doelwit van een brandstichter. In de loods ging een bus volledig in vlammen op. Drie vrachtwagens die ook in de loods stonden, waren daarnaast zo verbrand dat ze total loss werden verklaard. De brand zorgde voor tonnen aan schade. In Bureau Brabant zijn maandagavond beelden te zien van de dader.

De brandstichter kwam die dinsdagnacht rond half vijf de loods binnen met een jerrycan. De volledige inhoud gooide hij over de voorkant van drie vrachtwagens. Daarna verdwijnt de dader uit beeld, maar komt al snel weer terug met nog een jerrycan. Deze gooit hij leeg over de bus.

Opnieuw loopt hij weg en komt hij terug met een nieuwe jerrycan. Deze inhoud gooit hij over de rest van de drie vrachtwagens. Hij steekt de vlam vervolgens aan en er ontstaat een grote steekvlam. De dader is daarna nergens meer te bekennen.

De politie is nog steeds op zoek naar de brandstichter. Waarschijnlijk heeft hij door de steekvlam brandwonden opgelopen en zou hij daaraan te herkennen zijn.

Het is de tweede keer dat er brandstichting was bij het bedrijf aan de Randmeer. Ook in mei 2017 was het bedrijf het doelwit. Dit keer brak de brand niet uit in de loods, maar in het kantoor. Of dit met de brandstichting van december te maken had, is nog niet zeker.

Weet je meer over de zaken die maandagavond in Bureau Brabant te zien waren? Bel dan naar 0900-6070.