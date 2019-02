Geen extra geld chroom 6-affaire, slachtoffers verwachten juridische strijd van David tegen Goliath

De gemeenteraad van Tilburg wil geen verdere verruiming van de compensatieregeling voor chroom 6-slachtoffers. Voorstellen van enkele oppositiepartijen om in bepaalde gevallen ruimhartiger te zijn, haalden maandagavond in een extra raadsvergadering n het stadion van Willem II geen meerderheid. De vergadering werd bijgewoond door vele tientallen slachtoffers, zij reageerden ontevreden.

Tilburgse uitkeringsgerechtigden werden tussen 2004 en 2012 gedwongen in de werkplaats van NedTrain aan het werk gezet. Ze moesten de verf van treinen schuren in ruil voor hun uitkering. In de verf zat chroom-6.

B en W besloot al eerder om iedereen die de treinen geschuurd heeft 7000 euro te geven. Mensen die ziek zijn geworden of waarbij dat in de toekomst gebeurt, krijgen daar nog een bedrag bovenop variërend van 5000 tot 40.000 euro.

Het bedrag is echter niet voor iedereen met dezelfde ziekte identiek. Er zijn meerdere categorieën. Zo krijgt iemand die dagelijks in de werkplaats werkte en longkanker kreeg volgens de regeling 40.000 euro. Iemand die er maar af en toe werkte en dezelfde ziekte heeft, krijgt slechts 22.000 euro.

Oppositie

Oppositiepartijen SP, PvdA en LST vonden dat mensen die dezelfde ziekte hebben gekregen, dezelfde schadevergoeding zouden moeten krijgen. Raadslid Hans Smolders (LST) vond het 'niet uit te leggen' en Helma Oostelbos van de SP noemde het 'heel teleurstellend'. Maar volgens wethouder Erik de Ridder volgt de Tilburgse regeling hiermee de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en zijn die zo ruim mogelijk ingevoerd. "We hebben het naar eer en geweten gedaan."

Teleurstelling was er ook bij de oppositie over het feit dat mensen die tussen 2010 en 2012 in de werkplaats werkten geen vergoeding bij ziekte krijgen. In die periode werd er niet meer aan treinen geschuurd. Volgens Smolders zou hierdoor een weduwe van een chroom 6-slachtoffer achter het net vissen, terwijl er nog best een schadelijke stof in de hal kan hebben gelegen.

Deskundigenpanel

Er komt een deskundigenpanel waar mensen die vinden dat ze recht hebben op meer geld, bijvoorbeeld voor medische kosten of aanpassing van hun huis, terecht kunnen. Verruiming van de regeling op andere punten is volgens de wethouder niet nodig, omdat slachtoffers bij dit panel aan kunnen kloppen voor een onafhankelijke beoordeling van hun claims. De gemeente zal de voorstellen van de experts overnemen.

Die toezegging was voor een raadsmeerderheid voldoende. Wel wil de raad voortdurend op de hoogte gehouden worden van het functioneren van dit panel.

Open einde

Voor de regeling is 10 miljoen uitgetrokken, de gemeente Tilburg en de NS betalen ieder de helft. Wethouder de Ridder benadrukte dat als er meer gerechtvaardigde claims komen, dit bedrag moet worden opgehoogd. “In die zin is het een regeling met een open eind.”

De gemeenteraad was het wel unaniem eens over de uitkomsten van een onderzoeksrapport over de chroom 6-affaire. 'Glashelder, vernietigend en schokkend. De gemeente was tekortgeschoten', zo vonden ze. Daarom moesten er oprechte excuses en een compensatieregeling komen. Raadsleden toonden veel begrip voor het leed dat de slachtoffers is aangedaan en willen dat het nooit meer gebeurt.

Slachtoffers reageren ontevreden op de uitkomst van het debat. Selime Yoruk vindt dat er tussen slachtoffers wordt gediscrimineerd. Ze voorspelt lange juridische procedures. Het wordt een 'strijd van David tegen Goliath'.

In een vervolgdebat spreekt de gemeenteraad nog over de politieke verantwoordelijkheid voor het drama.