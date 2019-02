Facebookbedreigingen en verdeeldheid door plan voor wijk voor Poolse arbeidsmigranten in Dinteloord

Op deze plek in Dinteloord moet in de toekomst woonruimte voor 250 arbeidsmigranten komen. (Foto: Edwin Vossen)

Een nieuw wijkje voor 250 Poolse arbeidsmigranten houdt de gemoederen flink bezig in Dinteloord. Woensdagavond is er een volgende inloopavond voor bewoners gepland, maar het is al duidelijk dat inwoners tot op het bot zijn verdeeld: "Wij staan lijnrecht tegenover elkaar."

"Wij zien meer kansen dan bedreigingen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan", legt Hakim Tampoebolon van de dorpsraad uit. Hij kijkt positief aan tegen het plan om een plek in Dinteloord te bouwen waar in de toekomst 250 Poolse arbeidsmigranten kunnen wonen.

"Je moet ergens die mensen huisvesten. Dicht bij het dorp zodat ze ook wat contacten hebben met de inwoners. We vinden het belangrijk dat ze ook in hun vrije tijd wat kunnen doen."

'Bedreiging voor omgeving'

Niet iedereen in Dinteloord is zo positief over de huisvestingsplannen van de gemeente Steenbergen. Al geruime tijd wordt erover gesteggeld. Zo ontstond er in het dorp een werkgroep met tegenstanders. "Het vormt een bedreiging voor de omgeving van Dinteloord", zegt Frans-Jan Moonen van Werkgroep Behoud Leefbaarheid. "Een zeer grote groep mensen heeft zich aangesloten bij onze werkgroep om dat naar voren te brengen."

"Wij staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de plek. We vinden wel dat ze fatsoenlijk moeten worden gehuisvest. Wij hebben als werkgroep inmiddels een aantal alternatieve locaties gevonden en die gaan wij binnenkort presenteren", zegt Moonen.

'Vervelende Facebookberichtjes'

De gemoederen lopen ondertussen zó hoog op dat voorstander Hakim Tampoebolon wordt bedreigd. "Ik heb echt wel een paar vervelende Facebookberichtjes gehad waarvan ik denk: dat is toch wel erg onder het niveau", vertelt hij. Tampoebolon zelf slaapt er niet minder om, maar hij geeft wel aan dat zijn vrouw erdoor is geraakt.

"Dat is mij niet bekend", reageert Frans-Jan Moonen, tegenstander van de plannen. "Ik zit zelf niet op Facebook. Dat zijn randverschijnselen bij alles wat in de publiciteit komt. Het hoort in ieder geval niet."

'Genoeg is genoeg'

Dinsdagavond is er opnieuw een inloopavond voor bewoners gepland. Dan informeert de gemeente Steenbergen over het plan dat nu op tafel ligt.