Inval bij plofkraakverdachte in Den Bosch: man en vrouw aangehouden en wapens gevonden

De politie heeft dinsdag twee vuurwapens en een ploertendoder (een slagwapen) gevonden in het huis van een man die gezocht wordt voor plofkraken in Duitsland. De man en een medebewoonster zijn aangehouden.

De politie viel dinsdagochtend samen met Duitse collega's de woning binnen in de Wethouder Schuurmanstraat in Den Bosch. De man werd gezocht door de Duitse politie omdat hij ervan verdacht werd betrokken te zijn bij een plofkraak op 21 april. De plofkraak vond plaats bij twee geldautomaten van een bank in het Duitse Wolfenbüttel.

Het aantal plofkraken in Nederland nam vorig jaar af, maar in Duitsland gaat het opblazen van geldautomaten onverminderd door. De aangehouden man zit nu vast totdat hij wordt uitgeleverd aan Duitsland, waar de plofkraken verder worden onderzocht.