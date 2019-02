Gemeente moet toch betalen voor faillissement van scheepswerf in Grave, hoeveel wordt later bekend

De gemeente Grave is aansprakelijk voor de schade door het faillissement van de scheepswerf in Grave. Dat is dinsdag in hoger beroep bepaald. De uitspraak gaat de gemeente waarschijnlijk miljoenen kosten. De scheepswerf ging failliet omdat er geen grotere schepen gebouwd mochten worden. Later kwam er alsnog toestemming, maar toen was het kwaad al geschied.

Het hof vindt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade door het faillissement. De curator van de werf, Remco Michielsen, ging in hoger beroep na een uitspraak die in 2016 is gedaan. De rechter oordeelde toen dat de gemeente niets hoefde te betalen.

Bedrag onbekend

Hoe hoog de schadevergoeding wordt, is nog niet bekend. Het bedrag wordt in een aparte gerechtelijke procedure bepaald. Michielsen legde in 2016 een miljoenenclaim neer. De verwachting is dat het nu ook om meerdere miljoenen gaat.

De scheepswerf ging op 8 mei 2012 failliet omdat er geen grotere schepen mochten worden gebouwd. Vijfenzestig medewerkers kwamen op straat te staan.

De gemeenteraad besloot later wel dat er schepen van 135 meter mochten worden gebouwd in plaats van maximaal 110 meter. Maar dit besluit kwam pas op de dag dat het faillissement al werd uitgesproken.

De gemeente Grave zegt in een raadsinformatiebrief dat ze teleurgesteld is over de uitspraak.