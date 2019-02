‘Ik ging er niet vanuit dat ze ooit nog terecht zou komen’: Annemarie ziet haar kat na 12 jaar terug

Kat Eu is na elf jaar weer teruggevonden.

“Ik kreeg een telefoontje dat mijn kat teruggevonden was. Toen dacht ik: maar dat kan helemaal niet.” Toch was het zo: Annemarie uit Eindhoven zag haar vermiste kat Eu na twaalf jaar weer terug. “We hebben ons twaalf jaar geleden echt rot gezocht naar haar. We gingen er niet meer vanuit dat ze ooit nog terug zou komen”, zegt Annemarie.

Stichting Straatkat heeft Eu maandag opgehaald op een industrieterrein in Geldrop nadat ze van de dierenarts te horen kregen dat de kat daar al een paar jaar rondliep. Na een lastige zoektocht kwam Stichting Straatkat erachter wie de eigenaar was.

Rondzwerven op een industrieterrein

Eu is nu bijna zeventien jaar oud. De laatste vier jaar zwierf ze rond op het industrieterrein. Riet Bertelink heeft haar de laatste acht maanden verzorgd. “Ze ging altijd in een kistje zitten met een dekentje erin. Ik had ook maar een tafel buiten gezet en daaronder haar voer weggezet zodat het niet nat werd”, zegt Riet.

Eu moest weg van het industrieterrein en zou worden ingeslapen. “Gelukkig heeft de dierenartsassistente eerst Stichting Straatkat ingeschakeld”, zegt Annemarie. “We hebben twaalf jaar geleden allerlei instanties ingeschakeld en posters opgehangen om Eu terug te krijgen. We hebben toen niks meer gehoord”, gaat ze verder. “Als je dan zo’n telefoontje krijgt, weet je niet wat je overkomt.”

“Toen we haar weer zagen, reageerde ze gelijk weer op haar naam en meteen was ze aan het spinnen. Het was weer helemaal goed”, zegt Annemarie blij.

‘Vol met klitten, maar verder was hij tam’

Hoe heeft een huiskat zich dan twaalf jaar weten te redden? De dierenarts geeft aan dat Eu de twaalf jaar heeft overleefd dankzij het eten dat ze kreeg van mensen. “Eu moet een behoorlijk slimme kat zijn geweest al die tijd. Ze heeft zich aangepast aan het zwerversbestaan en mensen voor zich laten werken”, aldus de dierenarts.

Toen Stichting Straatkat Eu aantrof, zat ze vol met klitten, maar was ze verder ‘hartstikke tam, gechipt en geregistreerd’. Annemarie laat weten dat het heel goed met Eu gaat. “Het enige is dat we beiden iets ouder zijn geworden.”