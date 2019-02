Harde aanpak leidt tot méér en niet mínder motorclubs: 'Het wordt een lappendeken'

BREDA -

De harde aanpak van motorclubs lijkt een dubbeleffect te hebben. Weliswaar is een aantal grote en bekende clubs al verboden (Satudarah, Bandidos Holland) of een kopje kleiner gemaakt (No Surrender), daartegenover staat een groeiend aantal leden en nieuwe, kleinere motorclubs. "Het wordt een lappendeken. Volstrekt onzichtbaar."