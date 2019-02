We krijgen weer een lenteachtig weekend, met temperaturen tot wel 17 graden!

We hebben de eerste voorjaarsperiode nog maar net achter de rug of de volgende staat alweer voor de deur. ‘In het zuiden vol zon’ lopen de temperaturen op tot wel 17 graden. “Een warmterecord”, aldus weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Het lenteweer begint volgens Bloem vrijdag al. “Dan straalt het zonnetje al heel de dag. Het wordt 15 à 16 graden en op sommige plekken in Brabant wordt het zelfs 17 graden.”

Warmterecord sneuvelt

Dat wordt volgens de meteoroloog dan de warmste 22 februari ooit. “Het warmterecord van 22 februari staat nu nog op 15,1 graden, gemeten in Eindhoven in 1990. Daar gaan we vrijdag in heel Brabant wel overheen.”

Ook zaterdag en zondag is er veel ruimte voor zon en staat er weinig wind. “Het warmterecord van 23 februari staat op 16,2 graden en van 24 februari op 18,1 graden. Allebei gemeten in 1990. Het wordt iets moeilijker om die temperaturen komend weekend te verbreken, maar het is in ieder geval lekker om zonder jas buiten te zitten.” De temperatuur loopt in de weekenddagen op tot maximaal 16 graden.

Eerder ook al zonnig

Het afgelopen weekend was het ook al zonnig lenteweer. Dat zorgde onder meer voor fraaie weerfoto's.

