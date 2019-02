Parcours van Vuelta wordt gepresenteerd en Rini Wagtmans is boos dat hij niet uitgenodigd is

In Breda wordt woensdagmiddag het parcours bekendgemaakt van de Vuelta-etappes die in 2020 door Brabant gaan. Daar zijn natuurlijk ook wielercoryfeeën bij, maar niet de West-Brabantse wielergrootheid Rini Wagtmans. En daar is Wagtmans op zijn zachtst gezegd niet zo blij mee.

Rond kwart over vier wordt in de Grote Kerk in Breda duidelijk wat de routes zijn van de eerste drie etappes van de Ronde van Spanje volgend jaar. Zeker is onder andere dat de tweede etappe start in Den Bosch en de derde etappe start en finisht in Breda.

Er zijn drie Nederlanders die ooit op het podium van de Vuelta stonden. Jan Janssen en Joop Zoetemelk (zij wonnen ‘m) en Rini Wagtmans (derde in 1969). De eerste twee zijn aanwezig in Breda vanmiddag, maar Wagtmans niet. “En ik woon er acht minuten vandaan”, aldus Wagtmans.

'Belachelijk'

Wagtmans is al decennia de naam en het gezicht van het wielrennen in West-Brabant en was in het (recente) verleden belangrijk als er grote rondes naar Brabant werden gehaald. “Ik ben actief geweest in het binnenhalen van een Tour-etappe of als er etappes van Ladies Tour hier werden verreden. En nu word ik niet eens gevraagd om bij de presentatie te zijn. Belachelijk.”

Het is niet uitgesloten dat de renners tijdens de derde etappe door zijn dorp Sint Willebord zullen rijden. “Dat zou goed kunnen, maar het maakt me niet meer uit. Ik wil niets meer te maken hebben met die Vuelta. Ik hoef echt geen grote rol te hebben, maar ze kunnen iemand die veel betekend heeft voor het wielrennen toch wel een uitnodiging sturen?”

Reactie organisatie

Namens de organisatie laat een woordvoerster het weten te betreuren dat Rini er vanmiddag niet bij is. "Het wielrennen is West-Brabant is groot en dan kan het zijn dat we iemand zijn vergeten. Dat is vervelend natuurlijk." De organisatie heeft woensdagmiddag nog een poging gewaagd Wagtmans te strikken, maar dat bleek tevergeefs. "Hij vond het fijn dat we belden, maar hij heeft een vergadering."

Wagtmans en de Vuelta

De nu 72-jarige Wagtmans werd dus derde in de Vuelta van 1969. Een jaar later won hij twee etappes in de ronde. Onlangs kwam Wagtmans in het nieuws omdat hij een succesvolle hulpactie voor de afgegleden oud-bokser Rudi Lubbers op touw zette.