'Vuelta doet Empel aan dankzij wonder uit 1585'

EMPEL -

Dat we in 2020 de Vuelta in onze provincie mogen verwelkomen, weten we al even. Bekend is dat de tweede etappe van de Spaanse ronde van start gaat in Den Bosch. En de volgende dag start en finisht de wielerkaravaan in Breda. Verder is de route door Brabant nog geheim. Woensdagmiddag wordt deze gepresenteerd. Sportwethouder Huib van Olden van Den Bosch lichtte echter al een tipje van de sluier op. De renners zullen tijdens de ronde volgens hem namelijk ook door Empel fietsen.