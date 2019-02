Na wereldpremière volgt het Brabantse doek: documentaire Schapenheld te zien in Eindhoven

De documentaire Schapenheld heeft donderdag zijn Brabantse première op het DOCfeed festival in Eindhoven. De film van Ton van Zantvoort uit Heesch gaat over de traditionele Goirlese schaapherder Stijn Hilgers.

De schaapsherder reist met zijn kudde door Brabant en leeft een eerlijk en duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinderen. Dit leven is verre van makkelijk. Stijn is erg koppig en probeert dit leven vol te houden, maar door de moderne ontwikkelingen is dit erg lastig.

Brabantse Beauty

Schapenheld is ontstaan als 'Brabantse Beauty', een initiatief van Omroep Brabant met steun van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, verschillende Brabantse producenten en enkele Brabantse steden.

Eind november vorig jaar had de film zijn wereldpremière op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). De documentaire eindigde in de top 10 voor de publieksprijs als hoogst scorende Nederlandse Film.

Thessaloniki

De Brabantse documentaire gaat ook de grens over. In mei wordt de film in België uitgebracht en de documentaire is geselecteerd voor de Thessaloniki Documentaire Festival in Griekenland. De film wordt ook in Berlijn en Praag vertoond.