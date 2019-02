De Vuelta komt in 2020 niet door Empel, maar het Wonder van Empel wordt zeker niet vergeten

Sportwethouder Huib van Olden van Den Bosch vertelde eerder in het programma Sportlunch op Omroep Brabant Radio over zijn gesprekken met de organisatie van de Vuelta. Ook daarin kwam het Wonder van Empel ter sprake.

Volgens Van Olden was de wielerronde erg geïnteresseerd in de Brabantse historie en met name in het Wonder van Empel. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zaten Spaanse soldaten in 1585 hopeloos ingesloten aan de oevers van de Maas bij Empel. De Hollandse rebellen konden gaan prijsschieten. Tot een van de Spanjaarden een schilderij van Maria vond. Dat gebeurde één dag voor het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria op 8 december.

De Heilige Maagd verhoorde de gebeden van de Spanjaarden: op 8 december begon het enorm te vriezen. Zelfs de Maas bevroor en de Spaanse soldaten wisten over het ijs te ontkomen. Reden voor het Spaanse leger om Maria tot beschermheilige van de Spaanse infanterie te maken.

Daardoor zijn 8 september en het Wonder van Empel veel bekender in Spanje dan bij ons. Elk jaar komt er een Spaanse militaire delegatie naar Empel om de gebeurtenissen te herdenken, vertelde de wethouder.

"In 2020 is het wonder 435 jaar geleden en dat gaan we flink onder de aandacht brengen en de Spanjaarden vinden dat geweldig", vertelde Van Olden in Sportlunch. Of dit ook concreet tijdens de gesprekken met de organisatie van de Vuelta is besproken? "Jazeker", zegt de wethouder trots. "Juist die cultuurhistorie vond de Spaanse delegatie machtig interessant. En tijdens een een nevenevenement zal het wonder zeker aan bod komen. Een mooie manier om sport te verbinden met cultuurhistorie."

Maar wielrennen is ook een sport van mooie helikopterbeelden. "We gaan vanuit de lucht van alles laten zien: Empel maar ook het water aan de noordkant van de stad, want de tocht moet een paar keer de Maas oversteken." En ook al ligt Empel niet op de route, toch zal het Wonder van Empel niet worden vergeten.

N.B. De gemeente Den Bosch benadrukt dat de wethouder destijds niet heeft gezegd dat de Vuelta door het dorp Empel zelf zou komen.