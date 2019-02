Juf Daisy in top 10 beste docenten wereldwijd en in de race voor

Hugh Jackman: "Daisy Mertens from the Netherlands"

“Daisy Mertens from the Netherlands”, acteur Hugh Jackman maakte woensdagnacht de top 10 voor de Global Teacher Price Awards bekend. Mertens is docent van De Vuurvogel in Helmond en was al de beste juf van Nederland.

Na de nationale titel is met de top 10 notering nu ook de prijs voor beste leraar wereldwijd in zicht. Voor die Global Teacher Prize zijn 10.000 juffen en meesters uit 39 landen aangemeld.

LEES OOK: 'Mooiste moment ooit', beste juf van Nederland gehuldigd door haar kinderen

Onderwijs

De Varkey Foundation die de prijs uitreikt, schrijft op haar site over juf Daisy dat ze opgroeide in een eenoudergezin en dat school vroeger een veilige haven voor haar was. Nu ze zelf juf is, stimuleert ze elk kind om zijn eigen leerproces te plannen, op welk niveau dan ook.

1 miljoen dollar

De concurrenten van onze kandidaat komen uit alle windstreken. Van Argentinië, de VS, tot India of Australië. Op 24 maart wordt de winnaar bekendgemaakt op een congres over educatie in Dubai. De prijs is één miljoen dollar voor onderwijsprojecten.