'Ik kreeg er de bibbers van', buurtbewoners herbeleven dodelijke schietpartij tijdens reconstructie

SCHIJNDEL -

Buurtbewoners herbeleven met de reconstructie in Schijndel opnieuw de schietpartij van vorig jaar. Daan Hoefs werd in april 2018 aan de Aagje Dekenstraat doodgeschoten. Voor omwonenden die hier getuige van waren, speelt de hele film zich opnieuw af. "Het was erg angstig. Hij werd in zijn borst en buik geraakt."