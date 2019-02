Brabant wordt eventjes Spaans tijdens de Vuelta, dit zijn de reacties

Burgemeester Paul Depla van Breda

“Ik ben een trotse burgemeester. We kunnen Brabant voor een dag teruggeven aan Spanje. Het wordt een geweldig feest en een mooie aanleiding om met de stad en de regio een jaar lang allerlei activteiten te organiseren.”

Wethouder Huib van Olden van Den Bosch:

“We hebben in Den Bosch eerder de start van de Tour in 1996 gehad. Maar we wilden meer.”

Mathieu Hermans, oud-renner en winnaar van diverse Vuelta-etappes:

“Prachtig dat de derde etappe door West-Brabant gaat en ook door mijn woonplaats Dongen. Het is een verraderlijke etappe. Je kunt er de Vuelta niet winnen, maar wel verliezen.”

Voormalig Vuelta-winnaar Joop Zoetemelk:

“Het is bijna een gewoonte aan het worden dat Nederland een grote ronde krijgt. En terecht: Nederland is een fietsland. Of ik een tip heb voor de Brabantse renners om te kunnen winnen? Zorg dat je in het goede team zit. En dat je op het goede moment in vorm bent.”

LEES OOK: Parcours Vuelta bekend: in deze Brabantse plaatsen kun je de renners volgend jaar zien









Stef Clement, onlangs gestopt als wielrenner:

"Ik ben vooral ontzettend blij dat het eindelijk gelukt is. Het is enigszins beschamend dat het ons de vorige zes keer dat een grote ronde naar Nederland kwam, niet is gelukt om de ronde naar West-Brabant te halen. We kunnen laten zien wat voor moois West-Brabant te bieden heeft. Dat is toch mijn trainingsgrond. En daar zitten de echte wielerdorpen."







Woordvoerder van de gemeente Steenbergen:

"We zijn er ontzettend trots op dat de gemeente Steenbergen officieel doorkomstplaats is. We gaan er natuurlijk alles aan doen om een feestelijke dag te maken van dit unieke evenement!"