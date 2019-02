Yves de Boer waarnemend burgemeester Haaren: moet boel in goede banen leiden

VVD'er Yves de Boer (68) is benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Haaren. Burgemeester Jeannette Zwijnenburg meldde zich vorige week ziek nadat de wethouders het vertrouwen in haar hadden opgezegd.

Na overleg met de betrokkenen had commissaris van de Koning Wim van de Donk vrijdag besloten dat er een waarnemend burgemeester moest worden aangesteld. Van de Donk laat weten 'met teleurstelling' kennis te hebben genomen van de crisis in de gemeente Haaren. "Er hebben zich onoorbare zaken afgespeeld die geleid hebben tot beschadigde mensen en een breuk in de onderlinge verhoudingen."

Van de Donk heeft het college van Haaren ook geadviseerd om Yves de Boer de verantwoordelijkheid te geven voor het proces van opdeling.

Eerder waarnemend burgemeester

Yves de Boer was docent en 12 jaar wethouder in Oosterhout. Hij was gedeputeerde voor Mobiliteit en Infrastructuur en nadien Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen in Noord-Brabant. Ook was hij waarnemend burgemeester van Werkendam.