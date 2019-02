Waarom zit de burgemeester ziek thuis? Heibel om herindeling, identiteitsfraude en dure villa

HAAREN - Waarom zit Jeannette Zwijnenburg (60) ziek thuis? Dat het niet botert tussen de burgemeester van Haaren en de wethouders is inmiddels duidelijk, maar niet wat er precies is gebeurd. Wel is helder dat zij het eerder aan de stok kreeg met de huidige locoburgemeester, er ophef was over haar woningen, dat ze aangifte deed van identiteitsfraude en dat er kritiek is op haar ('minimale') rol in de verdeling van Haaren.

Vier wethouders van de gemeente Haaren hadden dinsdag het vertrouwen in Zwijnenburg opgezegd. De burgemeester meldde zich vervolgens ziek. In een mailtje aan de raad vertelde ze dat er een ‘onwerkbare situatie’ was ontstaan tussen haar en de wethouders.

“Verstoorde verhoudingen en verschil van inzicht liggen hieraan ten grondslag. Ik ben daar letterlijk ziek van geworden. Tot nader order ben ik met ziekteverlof”, schreef Zwijnenburg.

Geen verlenging ambtstermijn

Al eerder werd duidelijk dat de burgemeester vermoedelijk niet helemaal op haar plek zat. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in januari maakte ze bekend dat haar termijn die op 21 oktober afloopt, niet zou verlengen.

Per 1 januari 2021 is er sowieso geen Haaren meer om burgemeester van te zijn. De kernen worden dan verdeeld over de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Vught en Boxtel. Het laatste jaar van zijn bestaan zou Haaren vermoedelijk een waarnemer krijgen.

‘Herbenoeming geen zekerheid’

Zelf stelde Zwijnenburg dat haar taak na de zomer al volbracht zou zijn. Alles zou geregeld zijn voor de opsplitsing en Haaren heeft dan toch niet meer de regie in handen heeft. De provincie en de buurgemeenten beslissen dan over Haaren. Liever ging ze zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Volgens anderen lijkt het erop dat de burgemeester eieren voor haar geld heeft gekozen. Al langer was er kritiek op haar functioneren. Zo was niet zij maar een wethouder steeds de kartrekker voor het herindelingsproces. Bij de andere gemeenten zijn dit de burgemeesters die dit voor hun rekening nemen. Hierdoor zou een herbenoeming geen zekerheid zijn.

‘Verziekte sfeer’

Sinds oktober 2013 is VVD'er Jeannette Zwijnenburg burgemeester van Haaren. Ze was hiervoor lid van Provinciale Staten en voorzitter van de Commissie Integriteit Noord-Brabant. Haar ambtstermijn ging gepaard met meerdere noemenswaardige incidenten.

In september 2015 kreeg ze het aan de stok met raadslid Carine Bloem toen ze haar adviseerde om de raadszaal te verlaten tijdens een stemming over subsidie voor muziekverenigingen. Dezelfde Carine Bloem is nu wethouder en locoburgemeester. Samen met de drie andere wethouders neemt ze voorlopig de taken van Zwijnenberg over.

Nepburgemeester op Twitter

Een paar maanden later dook er op Twitter een nepaccountopp van de burgemeester van Haaren. Het account dat sinds 19 december 2015 bestond, verstuurde zes berichten.

In een tweet stond te lezen dat ‘het beste van Oisterwijk de weg naar Haaren is’. Zwijnenburg deed aangifte van identiteitsfraude.

36.000 euro extra woonkosten

Een ander heet hangijzer is de woning van Jeannette Zwijnenburg, of beter gezegd haar woningen. Tijdens haar aantreden had ze nog een dure villa in Oudendijk. Een burgemeester moet echter in de gemeente wonen waar deze benoemd is, hoewel er wel een overgangsperiode is van drie jaar. Daarom huurde ze een tijdelijk een huis in Haaren en zou ze haar villa van de hand doen.

“Dat was fout, wij hadden die bevoegdheid niet dus het is nu hersteld" - Wethouder Blom over het blokkeren van het e-mailaccount en het intrekken van de toegangspas van burgemeester Zwijnenburg.

Drie jaar later was die woning nog steeds niet verkocht. Ze had wel een vergoeding gehad voor haar dubbele woonlasten: zo’n 36.000 euro. Ondertussen woonden haar zonen in haar villa. In 2017 verhuisde Zwijnenburg naar een huurwoning in Esch. In een raadsvergadering deelde ze haar verhuizing mee met de woorden dat ze als burgemeester toch verwacht wordt in haar gemeente ‘aanwezig te zijn en te wonen’.

‘Niet in dank afgenomen’

Begin 2019 kondigt de burgemeester haar vertrek aan bij de nieuwjaarsreceptie. Voor de gemeenteraad was dit een verrassing en dat werd niet in dank afgenomen. Wel was de commissaris van de Koning geïnformeerd, zoals het hoort. Dinsdag hebben de wethouders hun vertrouwen in Zwijnenburg opgezegd. De burgemeester meldde zich ziek.

Haar toegangspas voor het gemeentehuis werd ingetrokken. Ook haar e-mailaccount werd geblokkeerd. Locoburgemeester Carine Blom gaf donderdagavond toe dat dit niet zo had gemoeten. “Dat was fout, wij hadden die bevoegdheid niet dus het is nu hersteld."

Een bestuurscrisis in Haaren werd donderdagavond voorkomen. De wethouders overleefden een motie van afkeuring. Vrijdagmiddag wordt de crisis verder besproken met commissaris van de Koning Wim van de Donk.