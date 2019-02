Omzet van bouwbedrijf Heijmans stijgt naar bijna 1,6 miljard euro, winst blijft gelijk

Het bedrijf profiteerde vorig jaar vooral van de grote vraag naar woningen. De topman waarschuwt zelfs voor nieuwe woningtekorten. "Om ook in de toekomst aan de grote woningbehoefte te kunnen blijven voldoen, is er landelijke regie nodig en daarbij moeten nieuwe ontwikkellocaties binnen- en buitenstedelijk worden aangewezen.

Selectiever

Na een aantal tegenvallende projecten in het verleden is Heijmans voorzichtiger geworden in het aannemen van bouwprojecten waar risico's aan verbonden zijn. Dit geldt vooral voor de zakelijke bouw - zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen - en infrastructurele projecten, zoals wegen.

"Voorspelbaarheid van projecten en een selectief aannamebeleid blijven echter van het grootste belang en daar zetten we ook in 2019 vol op in. Voor een gezonde infrasector met succesvolle projecten is een evenwichtigere verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nodig, waarover we op diverse fronten in gesprek zijn”, aldus Hillen in de toelichting op de jaarcijfers.

Opdrachten

Eind 2018 had Heijmans voor nog ruim 2 miljard euro aan nog uit te voeren opdrachten in de boeken staan. De grootste inkomende orders waren de nieuwbouw van het European Medicines Agency in Amsterdam en de uitbreiding van de A1 Apeldoorn-Azelo. De opdracht voor onderhoud aan de start- en landingsbanen op Schiphol is nog niet opgenomen in deze lijst.

Voor dit jaar voorspelt het bedrijf een vergelijkbare omzet, dus rond de 1,6 miljard euro zoals in 2018. Bij Heijmans werken ruim 4500 mensen.