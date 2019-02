Robert de Wit teleurgesteld over beschuldigingen van ongepast gedrag: 'En dat is een understatement'

Oud-olympiër Robert de Wit (56) is 'ontzettend teleurgesteld' en boos dat hij als trainer van atletiekvereniging Eindhoven Atletiek is weggestuurd wegens ongepast gedrag. Dit zegt hij in gesprek met Omroep Brabant. De Wit heeft een advocaat in de arm genomen. "Ik ben al drie maanden laaiend."

Donderdagochtend werd bekend dat De Wit zich verbaal ongepast zou hebben uitgelaten richting een jeugdlid waar hij training aan gaf. Dit jeugdlid maakte daar in december vorig jaar melding van. Omdat het de tweede melding binnen één jaar was, heeft de vereniging per direct zijn contract opgezegd en De Wit weggestuurd. De Wit wil alleen het hoognodige kwijt.

Vertrouwen in advocaat

"Ik zou niets liever willen dan mijn kant van het verhaal vertellen, maar ik heb een advocaat in de arm genomen en die heeft me geadviseerd niets over de zaak te zeggen. Ik ben op niemand boos, maar wel ontzettend teleurgesteld en dat is eigenlijk een understatement. Ik ben al drie maanden laaiend over de hele gang van zaken. Daarom heb ik meteen een advocaat ingeschakeld en daar heb ik het volste vertrouwen in."

Ook advocate Jaimy Vanenburg houdt zich op de vlakte in afwachting van de bevindingen van het Instituut Sportrechspraak. "Het punt is dat er in de ogen van Robert niet zoveel aan de hand is. De vraag is dus hoe ernstig dit allemaal is. Hij lijkt slachtoffer van het #MeToo-tijdperk.”

Geen slechte intentie

De advocate bevestigt dat De Wit twee keer een puber verbaal heeft ‘aangepakt’. “Dat klopt, maar dat heeft hij absoluut niet met een slechte intentie gedaan. Overigens ging het een jaar geleden niet om een ‘ongepast voorstel’, zoals een krant publiceerde, maar om een ‘ongepaste vraag’. Welke vraag hij toen heeft gesteld, kan ik met het oog op het onderzoek nu niet zeggen.”

Overvallen door beschuldiging

De Wit zou ‘hoor en wederhoor’ hebben gemist in het contact met de atletiekvereniging, terwijl er toch verschillende gesprekken zijn geweest. Zijn advocaat legt uit: "In het gesprek is Robert geconfronteerd met een losse beschuldiging, die voor hem zó vaag was en waarin hij zich ook niet herkende. Hij kon het niet plaatsen."

"Alleen daarom al is het lastig geweest voor Robert om er op te reageren en is er voor zijn gevoel geen enkele ruimte geweest voor zijn kant van het verhaal. De beslissing was al genomen.” De advocate verwacht dat binnen nu en een paar weken duidelijk is of het Instituut Sportrechtspraak besluit tot een formeel onderzoek.

Verschil van interpretatie

De Wit vindt dat er geen hoor en wederhoor is gepleegd, maar voorzitter Patrick van Stassen van Atletiekvereniging Eindhoven ziet dat anders. “Dit is een verschil van interpretatie. We hebben met twee mensen van het bestuur en met hem aan tafel gezeten. We hebben aangegeven wat we ervan vinden en aan het einde van het gesprek hebben we de sanctie opgelegd.”

De trainer ontkent de beschuldigingen, de voorzitter denkt dat hij zo reageert vanuit zijn emotie. “Het is niet niks als zoiets gezegd wordt. Hij werd heel erg boos tijdens het gesprek en hij verhief zijn stem.”

Helemaal klaar

Volgens de voorzitter gaat het over twee meldingen die gedaan zijn tegen De Wit. De melding van het jeugdlid gaat over een paar dingen, maar wel over één persoon. Wat er nu gaat gebeuren weet Van Stassen niet. De zaak ligt nu bij het Instituut Sportrechtspraak. De trainer is erelid, dus lid zal hij blijven, maar als het aan de atletiekvereniging ligt zijn ze helemaal klaar.

Topsporter

De oud-topsporter deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. Als tienkamper in Seoul in 1988, in 1992 in Barcelona en in 1994 was hij bobsleeër tijdens de Winterspelen in Lillehammer.

