Trap jij carnaval af bij 3 Uurkes Vurraf? De kaartjes zijn verstuurd!

Maar, vergeet ook niet je spambox te checken! Je zou niet de eerste zijn die te laat ontdekt dat hij welkom was bij de start van carnaval in Brabant. Wanneer je je aangemeld hebt voor kaarten voor 3 Uurkes Vurraf, is de kans dat je er ook daadwerkelijk bij bent ongeveer 1 op 10. Er zijn 16.000 aanmeldingen gekomen en er is plek voor 1500 feestvierders.

Winkans

Er zijn wat dubbele mailadressen verwijderd en er zijn genodigden van Omroep Brabant, waardoor de winkans 10 procent blijft. Omdat er om 11:11 uur heel veel winnaars gemaild worden, moet je niet wanhopen als er na vijf minuten nog geen mail van Omroep Brabant binnen is. Na een uur, mag je gerust balen als er geen mail ontvangen is, maar check dus ook even je spambox voor de zekerheid.

Als het niet raak is deze keer, dan is de enige kans nog om kaarten te winnen op de social media-kanalen van Omroep Brabant. Als je Omroep Brabant op Facebook of Instagram nog niet volgt, heb je nu een hele goede reden om dat wel te doen. Tot eind volgende week worden op die plekken de laatste kaarten weggegeven.

Als je wel bij de winnaars hoort die vandaag een mail ontvangen, dan krijgen jouw vrienden waarvan je ook een mailadres hebt opgegeven ook kaarten. Je bent nooit alleen bij 3 Uurkes Vurraf, maar ook samen met jouw carnavalsvrienden.

Online en televisie

Is het nou niet gelukt om erbij te zijn of luidt je carnaval liever vanuit je luie stoel in? Je kunt het tóch meemaken. 3 Uurkes Vurraf wordt vrijdag 1 maart live uitgezonden op Omroep Brabant Radio, TV en internet, tussen 15.00 en 18.00 uur.

De hele livestream is hieronder terug te kijken: