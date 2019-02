GGZ Eindhoven moet zich verantwoorden voor overlijden patiënt: OM gaat voor dood door schuld

De GGZ Eindhoven heeft zich schuldig gemaakt aan dood door schuld. Dat zei de officier van justitie donderdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch. Voor het eerst moet een gezondheidsinstelling zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een patiënt. Een jonge vrouw overleed in 2013 na het toedienen van foute medicatie door een arts in opleiding. Personeelstekort zou de oorzaak zijn van het drama.

De zitting in Den Bosch is tamelijk uniek. De zaak zou symbool kunnen staan voor het personeelstekort in de zorg. De zorg voor de overleden patiënte, een vrouw van 29, was vanwege personeelsgebrek overgelaten aan een onervaren arts. Die was sinds drie weken in opleiding.

Spoedeisend

De vrouw lag op de afdeling spoedeisende psychiatrie. Ze had zich vrijwillig laten opnemen, nadat ze in 2013 de diagnose schizofrenie kreeg. De vrouw kreeg van een arts het antipsychosemiddel clozapine toegediend en overleed aan een hartstilstand. Ze was overgevoelig voor het medicijn. Maar volgens de advocaat van de GGZ staat niet vast dat dit de doodsoorzaak was.

De hoofdbehandelaar en de arts in opleiding worden niet als persoon vervolgd. De GGZ is als instelling verdachte in deze zaak. Donderdagmiddag was een zogeheten regiezitting. Dan wordt bekeken hoe het staat met het onderzoek. Er werd vastgesteld dat de zaak eind maart inhoudelijk voor de rechtbank komt. Daarvoor zijn drie dagen uitgetrokken.

Niet feilloos

Advocaat Boudewijn van Eijck van de GGZ Eindhoven wilde donderdag niet ingaan op de beschuldiging van het openbaar ministerie dat de GGZ dood door schuld kan worden verweten. Wel zei hij in een verklaring dat artsen en verpleegkundigen niet onfeilbaar zijn. Van kwade opzet was al helemaal geen sprake, aldus van Eijck. De advocaat spreekt van een 'tragische en noodlottige gebeurtenis die diep heeft ingegrepen in het leven van vele mensen'.