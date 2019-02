Comfortabel en energiezuinig wonen gaan hand in hand bij Woon Ideaal Beurs

Volgens beursorganisator John Heystek heeft dat allemaal met elkaar te maken als je denkt aan het inrichten of bouwen van een huis.

Toepassingen

"Het begint al met simpele dingen als led-verlichting, tot warmtepompen en zonne-energie. Het 'tripleglas' is alweer een stap verder dan dubbelglas en zo zijn er hier zoveel toepassingen die voor ieder huishouden heel makkelijk toepasbaar zijn. Maar daarnaast moet zo'n huis natuurlijk comfortabel en naar eigen smaak moeten kunnen worden ingericht."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Ideologie en kosten besparen

Zal de ene bezoeker de 'groene' keuze deels uit ideologisch oogpunt gaan maken, voor de ander is het ook een manier om gewoon geld te besparen, aldus Heystek.

"De energiekosten zijn flink gestegen en hier kun je ideeën opdoen zodat je woning nauwelijks of zelfs helemaal geen energierekening meer zal hebben. Dit is nog volop in ontwikkeling, maar het verlagen van je energiekosten is nu al prima haalbaar in combinatie met comfortabel wonen."

Samen met TuinIdee

De Woon Ideaal Beurs is van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari 2019, geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De beurs is gecombineerd met het tuinevenement TuinIdee.