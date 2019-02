Fietsenwinkels horen kassa al rinkelen nu de Vuelta naar Brabant komt

Toen het parcours van de Vuelta bekend werd gemaakt en duidelijk werd dat een groot deel van West-Brabant de wielrenners gaat zien volgend jaar, wreven de eigenaren van de fietsenzaken zich in de handen. Zij verwachten te gaan profiteren van de karavaan die door hun dorp of stad trekt.

Bij de grote fietsenzaak Hopmans in Bergen op Zoom kunnen ze hun geluk niet op. “Dit is fantastisch”, zegt bedrijfsleider Patrick. “Dit is een van de grootste wielerevenementen ter wereld. We gaan hier zeker een actie voor bedenken, of dat nu verkoopgericht is of alleen om publiciteit zal gaan.”

Waarschijnlijk zal ook Bergen op Zoom overspoeld worden met toeristen op een (hopelijk mooie) zondag in augustus. En er zal vast een Spanjaard binnenlopen bij Hopmans in die periode. “Ik moet nog even werken aan mijn Spaans. Ik kan alleen paella en cerveza. Maar Bergen op Zoom voor een dag Montañas op Zoom… Dat klinkt wel lekker.”

Actie bedenken

In dezelfde derde etappe van de Vuelta 2020 zal ook Oosterhout vollopen met wielerfans die naar de coureurs komen kijken. Bij de fietsenzaak Trommelen vinden ze het prachtig dat de Ronde van Spanje in hun stad komt. “Wij zijn een grote dealer van bijvoorbeeld Bianchi-fietsen en daar rijdt Jumbo-Visma op, dus ik verwacht dat Bianchi iets met ons gaat doen rond de Vuelta”, zegt Jan Stultjens, een van de medewerkers.

Voor een fietsenzaak betekent de komst van zo’n grote ronde waarschijnlijk extra klanten. “Dat is natuurlijk prachtig. En het gaat nu al goed met de verkoop van racefietsen en mountainbikes.”

Spaans nog oefenen

Bij de concullega’s van Wim de Vos fietsen moeten ze nog aan hun Spaans werken, voor ze klanten uit alle windstreken kunnen ontvangen. “Ik verwacht zeker een hoop toeristen die deze kant opkomen”, zegt Mark de Vos. “En mijn Spaans is slecht. Maar we hebben nog even.”

Oud-wielrenner Stef Clement wees woensdag na de bekendmaking al op het belang van het binnenhalen van zo'n grote wielerronde voor West-Brabant, dat bekend staat als een echt 'wielergebied'.