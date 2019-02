'Alsof je in een doolhof loopt', Eike Smit is blind en strijdt voor stoeprandjes en geleidelijnen

"Het is alsof ik in de middle of nowhere ben, zeg maar een soort doolhof", aldus Eike Smit. De Bredanaar is voorzitter van de Brabantse afdeling van de Oogvereniging.

Donderdagmorgen loopt hij met zijn taststok over de shared space van het Raadhuisplein voor het gemeentehuis in Etten-Leur. "Het is hier vrijwel ontoegankelijk voor ons. Je mist tegels of stoeprandjes waardoor je je niet kunt oriënteren."





Verkeersdrukte

Eike (67) heeft een erfelijke oogaandoening waardoor hij nu bijna volledig blind is. "Op plekken die ik vroeger nog gezien heb, kan ik mij nog redelijk goed redden. Maar hier in Etten-Leur is het nauwelijks te doen. Dat komt zeker ook door de toename van elektrische fietsen en scootmobiels."

"Daar schrik ik wel van. Als je zelf geen beperking hebt, sta je daar helemaal niet bij stil", aldus wethouder Kees van Aert. "We gaan nadenken hoe we dit met simpele middelen kunnen oplossen. Je kunt daarbij aan een belijning denken of een stoptegel waarmee je het einde van een weg markeert. Maar we gaan met de mensen die er gebruik van maken in overleg over hoe we dit het beste kunnen doen.

Les geleerd

De gemeente Etten-Leur blijkt inmiddels door schade en schande wijs geworden. Zo komt er bij de nieuwe inrichting van het Stationsplein een geleidelijn waardoor mensen met een visuele beperking naar het centrum kunnen lopen.

Eike Smit is blij met de toezegging van de gemeente Etten-Leur. Hij hoopt dat andere plaatsen het voorbeeld volgen. "Sommige mensen zijn echt angstig om op dit soort plaatsen te komen. Dat moeten we in de toekomst echt niet meer willen."

Smit vervolgt zijn hachelijk tochtje tussen de fietsers en scooters op het Raadhuisplein tot hij eindelijk een randje voelt. "Eindelijk. Ik ga nu verder met de taxi."