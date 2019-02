De zoektocht van Omroep Brabant naar zelfmoordpoeder levert een nominatie voor een NL Award op

EINDHOVEN -

Omroep Brabant is voor een NL Award 2018 genomineerd in de categorie 'eigen nieuws'. Karlijn Houterman dook voor de Brabantse zender in wereld van de verkoop van 'zelfmoordpoeder'. Aanleiding was de zelfmoord van een jong Brabants meisje dat het dodelijke poeder heel eenvoudig kocht op internet.