Biggetjes Wim en Frank werden voor een paar tientjes verkocht en na twee dagen alweer gedumpt

De twee kleine varkentjes werden twee weken geleden gevonden in Berkel-Enschot terwijl ze rondscharrelden. Bij een eerste opvang ontsnapte het duo en nu zitten Wim en Frank zoals ze nu genoemd worden in Ravestein. In dit dierenopvangcentrum weten ze inmiddels vrij veel van het jonge leventje van de twee.

De dieren zijn pas vijf maanden oud. "Varkens worden vaker gedumpt, maar dan zijn ze vaak al anderhalf jaar oud. Ze zijn dan uitgegroeid en vaak groter geworden dan de eigenaar verwacht had", zegt Rens. "We hebben inmiddels de fokker van de varkens gevonden die de biggen herkende op foto's die wij geplaatst hadden." De fokker had ze twee dagen daarvoor verkocht.





Biggetjes Wim en Frank zijn al na een paar dagen gedumpt in Berkel-Enschot.





Wim en Frank werden vijf maanden geleden samen met nog tien biggetjes in Gelderland geboren. "Ze zijn voor een paar tientjes verkocht via Marktplaats. Via de fokker hebben we 06-nummer en voornaam van de koper. Nu blijkt dit telefoonnummer verbonden met een bedrijf in Berkel-Enschot. Toen we jacht maakten op dit bedrijf en haar klanten om zo bij de eigenaar te komen, ging de website van dit bedrijf uit de lucht."

Ook het 06-nummer wordt niet opgenomen. "De fokker weet alleen te vertellen dat twee jongens in een BMW de varkens kochten. Eén van hen heet Timo en woont in Berkel-Enschot of Tilburg. Wij willen graag dat hij het verblijf en eten van de dieren betaald. Na twee weken, dat is vrijdag, kunnen we de varkens ergens anders onderbrengen en kan de eigenaar geen aanspraak meer maken op Wim en Frank."

Aangifte

Na vrijdag is de eigenaar ook strafrechtelijk te vervolgen wegens verwaarlozing. "Er is al aangifte gedaan", voegt Rens toe.