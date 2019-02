Op de A27 is donderdagmiddag een vrachtwagen gekanteld. Het ongeluk gebeurde op de afrit Werkendam, die nu afgesloten is.

Het ongeluk gebeurde rond half drie, in de richting van Breda. Hoe het kon gebeuren, is onduidelijk. Volgens een ooggetuige raakte de vrachtwagenchauffeur gewond aan zijn knie. Hij zou behandeld worden in een ambulance.