Gekantelde vrachtwagen op A27 bij Werkendam, afrit nog uren afgesloten

Op de A27 is donderdagmiddag een vrachtwagen met stalen platen gekanteld. Het ongeluk gebeurde op de afrit Werkendam, die nu afgesloten is. Het vrijmaken ervan duurt naar verwachting nog tot zeven uur.

Het ongeluk gebeurde rond half drie, in de richting van Breda. Hoe het kon gebeuren, is onduidelijk. Volgens een ooggetuige raakte de vrachtwagenchauffeur gewond aan zijn knie. Hij zou behandeld worden in een ambulance.



File

Lange files worden verwacht. De stalen platen zijn op de toerit gevallen. Ze moeten eerst worden overgeladen, voordat de gestrande vrachtwagen weggehaald kan worden.



Verkeer kan keren bij af- en toerit Nieuwendijk.