Ouderen in tranen bij zorginstelling Volckaert: met nieuwe rolstoelbus kunnen ze weer naar buiten

De rolstoelbus is een cadeau van de de stichting Mobiliteit Voor Iedereen in Made. Met de stunt willen ze aandacht vragen. De stichting vindt dat ouderen en mindervaliden te veel geld kwijt zijn voor vervoer van en naar hun zorginstelling. Ze organiseerden een loting. Zo'n 200 zorginstellingen hadden zich opgegeven. Alle namen gingen in een grote glazen bol en donderdagochtend werd de naam van Volckaert in Dongen eruit getrokken.









Luid toeterend kwam de rolstoelbus voorrijden op het Dongepark. Met een fles champagne en een taart liep Edwin Kock van Mobiliteit Voor Iedereen de centrale hal in. "Hallo allemaal! Er staat een prachtige nieuwe rolstoelbus voor jullie deur."

Naar het strand

"Jaah geweldig voor de mensen", roept een uitgelaten Elly de Groot, medewerker bij Volckaert. "Nou kunnen ze eens ergens naar toe waar ze anders nooit komen. Mensen willen naar het strand of naar het bos. Al die wensen kunnen we nu verwezenlijken."

"De mensen zitten hoofdzakelijk binnen. Er zijn er die bijna nooit buiten komen. Ze zijn afhankelijk van familie, want de verpleging heeft er gewoon geen tijd voor."

Tranen

Ook de clustermanager van Volckaert, Ellie Biemans, is 'superblij': "Dit voegt kwaliteit toe aan het leven van onze cliënten." Die cliënten zijn geraakt. Sommige zijn zelfs in tranen. Biemans legt een arm op de schouder.

"Het is boven verwachting", reageert Edwin Kock. "Kijk, voor ons is het allemaal vanzelfsprekend. Wij hebben sociale contacten, zitten bij de sport of muziek en pakken zo de auto of we lopen. Deze mensen zitten dag in dag uit op hun kamer. En dan is het denk ik niet meer dan normaal dat we in Nederland zorgen dat deze mensen ook nog van het leven kunnen genieten door uitstapjes te maken."





Cliƫnten van Volckaert in Dongen maken meteen gebruik van hun nieuwe rolstoelbus