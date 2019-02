Wordt juf Daisy uit Helmond de beste lerares van de wereld? 'Het is nu al een droom'

Als je in de top 10 docenten van de wereld zit, dan moet je goed zijn. Maar dat is niet iets dat je uit haar mond zal horen. “Haha, nee dat zal ik nooit zeggen”, reageert ze. “Maar wat een goede juf maakt, is dat dat iemand is die kinderen echt ziet en naar ze luistert. Je moet kinderen zien zoals ze zijn en je oordeel loslaten.”

Potloodstompje

Ze heeft daar een klein, simpel voorbeeldje bij. “Ik heb een meisje in de klas die met een potloodstompje aan het schrijven was. Ik wilde eigenlijk zeggen: misschien is het een idee om een ander potlood te pakken.” Maar de juf bedacht zich. “Waarom moet ik voor haar bepalen dat ze een langer potlood nodig heeft, als ze met dit stompje ook goed schrijft."

En die manier van denken is blijkbaar bijzonder. Zo werd ze eerder ook al gekroond tot de beste leraar van het jaar in Nederland. En vannacht werd bekend dat ze nu dus kans maakt op de titel 'beste docent van de wereld'. Daarvoor gaat ze naar een onderwijscongres in Dubai. “Daar komen wereldleiders, politici en professoren, dat is al heel bijzonder om mee te maken”, aldus de nuchtere juf.

'Gun het ander land'

Op 24 maart hoort ze of ze inderdaad de beste is. “Ik zou het fantastisch vinden om te winnen, maar ik gun het ook de minder ontwikkelde landen.” Bij de beste tien zitten namelijk ook docenten uit bijvoorbeeld Kenia en India.

De winnaar krijgt 1 miljoen dollar, maar die is niet voor de winnaar of winnares zelf. Het geld wordt geschonken aan een onderwijsproject. “Het is gaaf dat het onderwijs met dat geld verbeterd kan worden”, vertelt ze. En winst of verlies maakt haar eigenlijk niet uit. "Het is nu al een droom!"

