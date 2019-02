4 tips om je groene tuin nog groener te maken

"Je voelt je veel lekkerder in een duurzame tuin", legt hovenier Sjaak Willemstein uit. Hij ontwierp de duurzaamste tuin die op de beurs te bekijken is. "In een zwarte tegeltuin leeft niet zoveel, een groene tuin geeft veel meer plezier aan vlinders en vogels. En daardoor ook aan de bewoners." Je kunt het zo gek maken als je wil, maar de stappen naar een duurzamere tuin zijn volgens hem niet moeilijk.

Tip 1: Waterdoorlatende bestrating

Sjaaks eerste tip is het leggen van bestrating met ruimte voor begroeiing. Die kun je opvullen met grind, maar ook gras of klaver. "Bestrating moet je eigenlijk alleen maar leggen op plekken waar je het echt nodig hebt om te voorkomen dat er onkruid groeit", legt Sjaak uit. Het voordeel van de waterdoorlatende bestrating is dat ze verkoeling geeft zodra het warm wordt. Voor het geld van een goede tegel, koop je ook goede waterdoorlatende bestrating.

Tip 2: Groen dak

Van plan een nieuw tuinhuis te bouwen? Kies dan voor het larikshout, een Europese hardhoutsoort. Sjaak verwerkt het hout het liefst verticaal: "Dan loopt het water nog beter af en blijft het hout langer goed." Als dak adviseert hij een groen dak, bedekt met sedumplantjes. Dat heeft meerdere voordelen: "Er komen veel vlinders en bijen op af, het vangt fijnstof af en het zorgt voor verkoeling in het tuinhuis."

Bekijk de video en lees verder

Tip 3: Regenwater hergebruiken

Regenwater kun je weg laten lopen naar het riool, maar dat is zonde volgens Sjaak: "Het regenwater moet je in je tuin gebruiken om de planten van vocht te voorzien." Een wadi, een kuil waar regenwater in opgevangen wordt, is volgens hem de ideale manier om het water niet zomaar kwijt te raken. Zolang het regent blijft het water in de kuil staan, daarna wordt het geïnfiltreerd in de bodem, waardoor het water hergebruikt wordt op de plek waar het gevallen is. Het zorgt daarnaast voor een beter, koeler klimaat in de tuin.

Tip 4: Nieuwe regenton

Een wadi is niet de enige manier om water op te vangen. Dat gebeurd nu vaak in een regenton, maar een rainblock kan ook een uitkomst zijn. Het zijn vierkante regentonnen die je aan de muur kunt hangen, of aan elkaar koppelen tot een muur. Daardoor kan het ook voor een deel als schutting gebruikt worden. "Het is een hele mooie uitvinding, Simpel en doeltreffend. Samen met de wadi, benut je zo optimaal het regenwater in je tuin", besluit Sjaak enthousiast.