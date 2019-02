Echtpaar verdacht van witwassen van 700.000 euro

Een man is woensdag in Eindhoven aangehouden door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) omdat hij verdacht wordt van het witwassen van 700.000 euro samen met zijn vrouw. De Belastingdienst vermoedt dat het echtpaar crimineel geld op een buitenlandse rekening heeft gezet.

De FIOD heeft na de melding van de Belastingdienst een strafrechtelijk onderzoek op touw gezet. Er kwam namelijk informatie vanuit België dat de man en zijn vrouw in 2017 op verschillende dagen in totaal ruim 700.000 euro aan contanten bij de bank had opgenomen. Het is onduidelijk waar dit geld vandaan kwam. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat de verdachten het vermogen tussen 2005 en 2015 niet op hebben gegeven.

De FIOD gaat onderzoeken waar het geld vandaan komt.