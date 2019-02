Collega legt werk neer uit solidariteit met ontslagen atletiektrainer Robert de Wit

Atletiektrainer Denny Kreekel legt zijn werk bij Eindhoven Atletiek neer om zijn collega, oud-olympiër Robert de Wit te steunen. De Wit is vanwege 'ongepast gedrag' als trainer weggestuurd bij de vereniging. Maar dat is, volgens beide trainers, onterecht.

Donderdagochtend werd bekend dat De Wit (56) zich verbaal ongepast zou hebben uitgelaten richting een jeugdlid aan wie hij training gaf. Dit jeugdlid maakte daar in december vorig jaar melding van. Omdat het de tweede melding binnen één jaar was, heeft de vereniging per direct het contract met De Wit opgezegd en hem weggestuurd.

Kreekel is het niet eens met de beslissing van het bestuur. "Ze hadden dit tot op de bodem uit moeten zoeken en dat is niet gebeurd", laat hij aan Omroep Brabant weten. Kreekel gaf training aan hetzelfde team als De Wit. "Het gaat om een atlete van mijn groep, waar ik normaal training aan geef. Het is gewoon een opstandige puber. Ze ziet niet in dat ze heel zijn carrière naar de godverdomme helpt, om het zo maar even te zeggen."

Volgens Kreekel is er niets raar aan de manier waarop De Wit zijn atletiektraining geeft. "Kijk, het is hetzelfde als dat ik zeg dat de mensen hun dikke billen eraf moeten lopen na de feestdagen. Zo'n soort opmerking zal het geweest zijn. Het is niets bijzonders. En nu wordt hij afgeschilderd alsof hij iets heel ergs heeft gedaan."

'Als man sta je 3-0 achter'

En dus heeft de atleet zijn werk als trainer per direct neergelegd. "Ik doe het om een standpunt te maken en om solidair aan Robert te zijn. Natuurlijk is het ook een beetje zelfbescherming. In zulke kwesties sta je als man meteen 3-0 achter. En zie maar eens te bewijzen dat het niet zo is."

"Ik ken het standpunt van Denny", reageert voorzitter Patrick Stassen van Eindhoven Atletiek. "Hij is op de hoogte van wat er gebeurd is. Ook weet hij dat wat hij nu aanhaalt niet de hoofdoorzaak is."

Understatement

De ontslagen De Wit heeft een advocaat in de arm genomen. "Ik zou niets liever willen dan mijn kant van het verhaal vertellen, maar mijn advocaat heeft geadviseerd niets over de zaak te zeggen. Ik ben op niemand boos, maar wel ontzettend teleurgesteld en dat is eigenlijk een understatement. Ik ben al drie maanden laaiend over de hele gang van zaken. Daarom heb ik meteen een advocaat ingeschakeld. Ik heb het volste vertrouwen in haar."

Kreekel noemt het 'slordig'. "Robert is niet gehoord en heeft geen kans gehad om zich te kunnen verdedigen. Ik vind dat heel kwalijk. Over zulke situaties moet open en eerlijk gesproken kunnen worden."



Hoor en wederhoor

Atletiekvereniging Eindhoven vindt dat er wel degelijk hoor en wederhoor is gepleegd. "We hebben met twee mensen van het bestuur en met hem aan tafel gezeten. We hebben aangegeven wat we ervan vinden en aan het einde van het gesprek hebben we de sanctie opgelegd.”

Het Instituut Sportrechtspraak zal de komende weken beoordelen of er een formeel onderzoek nodig is.