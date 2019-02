Geen slapeloze nachten voor Mark van Bommel: 'Twee punten op Ajax uitgelopen'

PSV verspeelde voor de winterstop slechts drie punten. In 2019 hebben de Eindhovenaren na een handjevol duels al zes punten laten liggen in de eredivisie. "We zijn dit jaar twee punten uitgelopen op Ajax. Als je puur naar de cijfers kijkt."

Mark van Bommel werd vrijdagmiddag tijdens een persconferentie gevraagd naar de mindere fase van zijn ploeg. De coach van PSV gaf aan in zijn werk als coach best wel eens te twijfelen, maar geen slapeloze nachten te hebben van de huidige situatie. "Je moet als coach altijd je eigen weg volgen en niet na een nederlaag of gelijkspel alles omgooien en bijvoorbeeld een ander systeem gaan spelen of zes man uit de basisploeg zetten."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

De coach vervolgde: "Je moet altijd hetzelfde doen, daarmee geef je spelers houvast zodat ze weer gaan winnen." Voor de Eindhovenaren wacht zondag in de eredivisie een treffen met Feyenoord. Van de Rotterdammers won PSV dit seizoen nog niet. Bijzonder: want alle andere clubs in Nederland liepen al minimaal een keer tegen een nederlaag tegen PSV op.

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

'Aardig tot goed elftal'

"Ik vind dat Feyenoord een aardig tot goed elftal heeft", zegt Van Bommel over de tegenstander van zondag. "Met veel kwaliteit voorin. Maar je scoort ook niet makkelijk tegen ze." Feyenoord is, in tegenstelling tot PSV, afgehaakt in de titelrace. De Rotterdammers maken nog wel jacht op het winnen van de KNVB-beker. En in dat toernooi komt de ploeg woensdag weer in actie. "Dat duel speelt zondag geen rol. Er staat een uiterst gemotiveerd Feyenoord aan de aftrap tegen ons", drukte de coach vragen over dat onderwerp de kop in.

Commotie over verzetten duel Ajax

Er was afgelopen week in Eindhoven veel commotie over het verzetten van een wedstrijd van Ajax door de KNVB. Bekijk hieronder wat Van Bommel daarover vrijdagmiddag te zeggen had.